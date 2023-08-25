₴180 тис. хабаря за укладання договору: затримано керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України

Посадовця затримали після того, як йому передали перший «транш» від обумовленої суми – 60 000 грн. За вчинення правопорушення йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Викрили протиправну діяльність керівника дослідної станції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. За безперешкодне укладання договору щодо користування приміщенням, яке знаходиться на балансі установи, він вимагав 180 000 гривень неправомірної вигоди.

За надані кошти керівник обіцяв безперешкодний доступу до приміщення для зберігання матеріальних цінностей, які належать фізичній особі підприємцю. Тим самим реалізовувався механізм прихованої оренди майна дослідної станції.

23 серпня поліцейські спільно з Офісом Генерального прокурора затримали керівника дослідної станції Карпатського регіону НААН України у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання першого «траншу» у розмірі 60 000 тисяч гривень.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України