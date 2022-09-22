$1800 за вплив на експерта – в Ужгороді медпрацівника судитимуть за хабарництво

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо працівника Ужгородського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення іншою особою (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що медпрацівник вимагав у громадянки 1800 доларів США за вплив на рішення судово-медичного експерта. За вказану суму обвинувачений мав сприяти внесенню у висновок спеціаліста даних про те, що на момент смерті її чоловік не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Після отримання коштів він обіцяв надіслати фото вже готового документа, а за деякий час – передати жінці його оригінал.

Зафіксовано отримання чоловіком «авансу» у розмірі майже 19 тис. грн. При одержанні другої частини неправомірної вигоди – 1300 доларів США – його викрили та затримали правоохоронці. Трапилося це в Ужгороді 22 липня.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Ужгородське районного управління поліції. Санкція інкримінованої ужгородцеві статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури