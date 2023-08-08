19-річного молодик вчинив розбійний напад на охоронця спорткомплексу у Приморському районі Одеси

Правопорушник вдарив потерпілого, пригрозив предметом, схожим на пістолет, і відібрав майно. Правоохоронці оперативно викрили зловмисника. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Поліцейські встановили, що вчора близько п’ятої години ранку 19-річний юнак із сусідньої області зайшов до приміщення охорони спорткомплексу, що неподалік пляжу «Ланжерон», де на чергуванні знаходився 57-річний чоловік, вдарив його кулаком по голові та, погрожуючи предметом, зовні схожим на пістолет, відібрав два мобільні телефони, зарядні пристрої до них, навушники і втік.

Потерпілий негайно повідомив про подію до поліції, і оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 впродовж кількох годин розшукали та затримали правопорушника. В якості речових доказів поліцейські вилучили у нього майно, яке він здобув злочинним шляхом, а також знаряддя злочину, яке, попередньо, до вогнепальної зброї не відноситься. Предмет, зовні схожий на пістолет, скерували на експертизу.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

«Слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі слідчі клопочуть у суді щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», зазначив начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

ГУ Національної поліції в Одеській області