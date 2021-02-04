19-річного працівника виправної колонії судитимуть за вимагання грошей з ув’язненого

Слідчими ТУ ДБР у Миколаєві завершено досудове розслідування стосовно молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки Державної установи «Петрівська виправна колонія (№ 49)».

Встановлено, що 19-річний посадовець вимагав 20 000 гривень за невиявлення заборонених предметів у одного з ув’язнених, який відбував покарання за розбій, а також за вплив на членів комісії з метою прийняття ними рішення про направлення до суду подання про звільнення від покарання.

Слідчі ДБР 9 листопада 2020 року затримали працівника держустанови під час одержання неправомірної вигоди в порядку статті 208 КПК України.

3 лютого 2021 року обвинувальний акт направлено до суду.

Таким чином, посадовець обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за невчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади (ч. 1 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Оперативний супровід здійснює УСБУ в Кіровоградській області, процесуальне керівництво – Кіровоградська обласна прокуратура.

ДБР