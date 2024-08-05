19-річний молодик запропонував жінці донести сумку до дому, а натомість пограбував

За вчинене порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія відбулася навесні цього року в Святошинському районів столиці. До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий молодик відібрав у неї телефон.

На місці події під час спілкування з потерпілою правоохоронці з’ясували, що порушник на вулиці підійшов до 75 – річної потерпілої та запропонував їй допомогти донести сумки додому. Проте у подальшому, побачивши у сумці мобільний телефон зловмисник його вихопив та втік.

Поліцейські за наданими прикметами відслідкували маршрут руху зловмисника та невдовзі затримали 19 – річного раніше судимого уродженця Київщини.

Тоді, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скерувано до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва