$2 000 за позитивний результат службового розслідування щодо працівника поліції – судитимуть буковинця
Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно буковинця, який надав керівнику підрозділу поліції неправомірну вигоду (ч. 3 ст. 369 КК України).
За даними слідства, за 2000 доларів США чоловік хотів вирішити питання з начальником управління головної інспекції ГУНП у Чернівецькій області щодо позитивного результату службової перевірки відносно свого знайомого поліцейського. Після надання неправомірної вигоди громадянина було затримано.
Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратураTweet