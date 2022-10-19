₴2,3 млн. необґрунтованих доходів працівниці харківської податкової буде передано у дохід держави

В умовах повномасштабної російської агресії проти нашої країни надзвичайно важливим напрямком роботи Державного бюро розслідувань є сприяння наповненню державного бюджету. На виконання протокольного рішення спільної координаційної наради у взаємодії з Офісом Генерального прокурора Бюро активізувало роботу за усіма напрямками діяльності, у тому числі й новим – виявлення необґрунтованих активів посадовців з подальшою конфіскація такого майна у дохід держави. 18 жовтня суд ухвалив перше позитивне рішення за позовом САП, з урахуванням доказів та відомостей, зібраних ДБР.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи посадовиці Харківської податкової та її родича, який також працює у податковій. Вони безпідставно стали власниками будинку та земельної ділянки у Київській області вартістю у понад 2,3 млн гривень.

Державне бюро розслідувань отримало додаткові відомості та докази щодо виникнення необґрунтованого активу у вказаних осіб. Встановлено, що актив набуто внаслідок неіснуючого боргу між родичом посадовиці та третьою особою, що, нібито, підтверджувалося нікчемними договорами позики та іпотеки нерухомого майна.

Всі зібрані доказові матеріали були передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка своєю чергою, звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави. У підсумку суд визнав активи фігурантів необґрунтованими та наказав стягнути з них у дохід держави понад 2 млн 370 тис.

Робота триває на системній основі. Подібні рішення сприятимуть швидкому нарощенню обертів виявлення необґрунтованих активів посадовців та підвищенню рівня протидії корупції в державі загалом.

ДБР