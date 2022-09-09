$2,5 млн. за «прохідне» місце у виборчому списку до ВРУ – судитимуть голову політичної партії та його спільника

Печерська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт відносно голови однієї із політичних партій та керівника її територіального осередку, викритих при спробі шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, голова політичної партії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця 2,5 млн доларів США за включення його до «прохідної» частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандата народного депутата.

Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ «Київводоканал» для успішного старту політичної кар’єри.

Сума першого траншу становила 50 тис доларів США. У ході контролю за вчиненням злочину голову політичної партії та його спільника затримали під час отримання цих коштів.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно двох осіб скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура