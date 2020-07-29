₴2,5 млн. збитків – викрито ОЗГ у складі 15 осіб, що займалася незаконною рубкою держлісів на Житомирщині

Слідчі Головного слідчого управління ДБР спільно з працівниками ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, викрили та припинили діяльність стійкого злочинного об’єднання, яке здійснювало незаконні порубки дерев на Житомирщині.

Згідно даних досудового розслідування, керівник одного з державних лісогосподарських підприємств Житомирської області створив та очолив організовану групу, що займалася незаконною рубкою під час здійснення заходів з охорони та захисту лісів. До складу групи також увійшли посадові особи державної лісової охорони лісового господарства, спеціалізованого лісозахисного підприємства та фізичні особи-підприємці.

Злочинна група діяла за узгодженим планом, відповідно до якого під час відведення насаджень у санітарні рубки до документів вносились завідомо недостовірні відомості щодо кількісно-якісних характеристик деревини, а саме умисно занижувався наявний об’єм деревини на лісосіках та кількість призначених в рубку дерев.

Як наслідок, на лісових ділянках, які відводились в рубку для здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, фактичний запас деревини був значно більшим за офіційні дані у матеріалах відводу. Це дало змогу зловмисникам загалом незаконно вирубати понад 300 дерев різних порід.

Лише на території одного лісництва протягом серпня-вересня 2019 року злочинна група заподіяла шкоди на суму близько 2,5 млн грн.

Учасникам злочинного об’єднання повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246, 358, 365, 366 КК України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.

Наразі вирішується питання про обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення від посад посадових осіб державної лісової охорони, які є працівниками правоохоронних органів.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

ДБР