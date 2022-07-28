2,5 тонни прекурсорів та 9 кг психотропів – У Києві судитимуть учасників потужного наркоугруповання

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Київською міською прокуратурою спільно з Печерською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників злочинної групи, які у промислових масштабах виготовляли психотропну речовину та збували її на території столиці та інших областей України (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної групи створили Інтернет магазин «Proton Lab», через який здійснювався масовий збут психотропних речовин, а саме амфетаміну та ALFA-PVP, на території міста Києва та в інших регіонах України. Замовлення від клієнтів приймалися через месенджери, після чого, за умови стовідсоткової передоплати, з поштових відділень здійснювалась відправка «товару» під вигаданими анкетними даними.

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Потужності нарколабораторії дозволяли учасникам злочинної групи щомісяця виготовляти від 100 до 150 кг психотропних речовин, вартість яких при оптовому продажі становить близько 15 млн гривень, а при роздрібному – до 70 млн гривень.

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У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили майже 2,5 тонни прекурсорів, 9 кг психотропної речовини PVP, лабораторне обладнання тощо.

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Наразі до суду скеровано обвинувальний акт відносно організатора та двох співвиконавців. Відносно ще чотирьох осіб матеріали виділені в окреме кримінальне провадження та їх оголошено у розшук.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН НП України та СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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