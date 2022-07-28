2,5 тонни прекурсорів та 9 кг психотропів – У Києві судитимуть учасників потужного наркоугруповання

Київською міською прокуратурою спільно з Печерською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно учасників злочинної групи, які у промислових масштабах виготовляли психотропну речовину та збували її на території столиці та інших областей України (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної групи створили Інтернет магазин «Proton Lab», через який здійснювався масовий збут психотропних речовин, а саме амфетаміну та ALFA-PVP, на території міста Києва та в інших регіонах України. Замовлення від клієнтів приймалися через месенджери, після чого, за умови стовідсоткової передоплати, з поштових відділень здійснювалась відправка «товару» під вигаданими анкетними даними.

Потужності нарколабораторії дозволяли учасникам злочинної групи щомісяця виготовляти від 100 до 150 кг психотропних речовин, вартість яких при оптовому продажі становить близько 15 млн гривень, а при роздрібному – до 70 млн гривень.

У ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили майже 2,5 тонни прекурсорів, 9 кг психотропної речовини PVP, лабораторне обладнання тощо.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт відносно організатора та двох співвиконавців. Відносно ще чотирьох осіб матеріали виділені в окреме кримінальне провадження та їх оголошено у розшук.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН НП України та СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура