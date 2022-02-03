$2 500 за повернення майна – до 6 років тюрми засуджено експосадовця ДФС у Полтавській області

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора та Полтавської обласної прокуратури судом визнано винним в одержанні неправомірної вигоди колишнього начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

Його засуджено до 6 років позбавлення волі із позбавленням права займати посади, пов’язані з оперативною роботою в установах Міністерства юстиції та правоохоронних органах на 3 роки і з конфіскацією половини майна.

Прокурори у суді довели, що у 2017 році засуджений отримав від громадянина 2 500 доларів США за повернення вилученого майна, яке перебувало в його віданні. За ці кошти він також обіцяв вирішити питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Судом апеляційної інстанції задоволено апеляційну скаргу прокурора та змінено вирок в частині призначеного додаткового покарання.

У зв’язку із набранням вироку законної сили засудженого взято під варту в залі суду.

Офіс Генерального прокурора