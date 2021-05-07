₴2,6 млн. за сприяння у виділенні землі – затримано голову однієї з ОТГ Київщини та депутата райради (ФОТО)

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито посадових осіб однієї із об’єднаних територіальних громад регіону на шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою (ч.2 ст.15, ч. 2,4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, голова однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини, депутат районної ради та їх посередник намагалися заволодіти грошовими коштами потерпілого, запевнивши його, що можуть допомогти вирішити питання з виділенням земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства та, в подальшому, зміни її цільового призначення на землі промислового виробництва, чого фактично не мали наміру робити.

Під час першої зустрічі вони повідомили, що їхні послуги будуть коштувати 2,6 мільйони гривень. Отримати оговорену суму вони мали намір частинами – 280 тисяч, 800 тисяч та 1,6 мільйони гривень.

Під час одержання посередником другої частини коштів у сумі 800 тис гривень вказаних осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Київській області за оперативного супроводу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури