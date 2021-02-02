₴2,6 млн. збитків через порубку дерев на Львівщині – про підозру повідомлено 7 учасникам злочинної групи

Слідчими ТУ ДБР у м. Львові повідомлено про підозри лісничому та шістьом працівникам Бендюзького лісництва ДП «Радехівське ЛМГ» у:

• незаконній порубці, перевезенні та збуті лісу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України);

• перевищення влади або службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 та 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, лісничий розробив злочинний план незаконного збагачення, який полягав у протиправній порубці дерев на ввіреному йому лісництві, а надалі їх перевезенні та збуті. Для цього він організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив шістьох працівників держпідприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня-жовтня 2020 року дана організована злочинна група незаконно вчинила порубку дерев різних порід, які надалі перевозили та реалізовували третім особам.

Внаслідок цього державі спричинено шкоди на суму понад 2,6 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура, Оперативний супровід — УСР у Львівській області ДСР Нацполіції.

ДБР