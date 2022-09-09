₴2,6 млн. збитків – за незаконний видобуток піщано-гравійної суміші судитимуть жителя Хустщини
Іршавський відділ Хустської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо мешканця району за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240 КК України).
У ході слідства встановлено, що закарпатець зі спільниками займався незаконним видобутком піщано-гравійної суміші поблизу р. Боржава в межах с. Луково, що на Хустщині. При цьому жодних дозвільних документів і повноважень на проведення таких робіт обвинувачений не мав.
Для видобутку копалин чоловік використовував наявну в його розпорядженні вантажну техніку. Сума збитків, завданих протиправною діяльністю, за розрахунками експертів склала 2,6 млн грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратуриTweet