₴2,8 млн. збитків на закупівлі палива – судитимуть посадовців одного з КП Чернігівської міськради

Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальні акти відносно керівника та головного інженера одного із комунальних підприємств Чернігівської міської ради за фактами зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року між комунальним підприємством та приватним підприємством був укладений договір на закупівлю палива вартістю 18,5 млн грн.

У подальшому керівник комунального підприємства уклав до основного договору 6 додаткових угод. Це призвело до завищення вартості палива на майже 2,5 млн грн. Головний інженер, виконуючи обов’язки керівника комунального підприємства, уклав ще одну додаткову угоду до основного договору, що призвело до завищення ціни на паливо ще на 300 тис грн.

Таким чином посадовці завдали державі збитків на понад 2,8 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося Дніпровським УП ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура