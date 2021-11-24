2 тис. за уникнення кримінальної відповідальності – на Житомирщині судитимуть двох поліцейських

Житомирська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом одержання слідчим, за пособництва оперативного працівника одного з райвідділів поліції, 2 тис дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейські вимагали та одержали кошти від місцевої жительки, причетної до збуту наркотичних засобів. Натомість вони пообіцяли не притягувати її до кримінальної відповідальності.

Поліцейських затримали під час передачі другої частини коштів у будинку жінки. Обох звільнено з правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому. Оперативний супровід забезпечувало Головне оперативне управління ДБР.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Житомирської обласної прокуратури