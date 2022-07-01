$2 тис. за закриття кримінального провадження – у Миколаєві за підкуп поліцейського затримано громадянку РФ

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано громадянку рф за фактом надання тимчасово виконуючому обов’язки начальника одного з відділів Миколаївського районного управління поліції неправомірної вигоди у розмірі 2 тис доларів США (ч.3 ст.369 КК України).

За даними слідства, зазначені кошти 43-річна жінка пропонувала правоохоронцю за не притягнення її до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій.

Її затримано у порядку ст.208 КПК України. Грошові кошти вилучено.

Затриманій готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУ Нацполіції в області.

За підкуп службової особи фігурантці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Миколаївська обласна прокуратура