20 000 доларів за «вплив» на слідство: на Житомирщині поліцейські затримали посадовця

Депутат селищної ради за грошову винагороду обіцяв знайомому домовитися про закриття кримінального провадження щодо привласнення бюджетних коштів час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків. Нині чиновнику повідомлено про підозру.

Протиправні дії 51-річного посадовця задокументували правоохоронці відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 спільно зі співробітниками УСБУ в області. Слідчі встановили, що наприкінці серпня депутат пообіцяв неофіційному представнику підприємства – фігуранту кримінального провадження, допомогти «закрити справу». Розслідування стосується привласнення бюджетних коштів під час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків.

Посадовець запевнив про наявність у нього необхідних «зв’язків» у Службі безпеки України та прокуратурі, за допомогою яких вдасться вплинути на слідство. Згодом чоловік повідомив, що для розв’язання питання необхідно 20 тисяч доларів – саме цю суму він мав передати своїм «впливовим знайомим».

Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої неправомірної вигоди.

Слідчі відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 інкримінують посадовцю замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення дій із використанням влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 454 тисячі гривень. Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Житомирське районне управління поліції № 1