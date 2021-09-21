₴20 000 хабаря пропонував поліцейським нетверезий водій задля уникнення відповідальності

42-річного водія, жителя Київської області, зупинили патрульні поліцейські за порушення Правил дорожнього руху 19 вересня у Вінниці на вулиці Костянтина Василенка.

У водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на алкотестері. «Drager» показав 2,60 проміле алкоголю в організмі кермувальника, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

Під час складання адмінматеріалів чоловік пропонував патрульним неправомірну вигоду: спочатку 5000 гривень, потім — 10 000, а згодом — 20 000 гривень. Попередження про кримінальну відповідальність за дачу хабаря правопорушника не зупинило, і він продовжував наполягати на своєму.

Слідством розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення передбачено покарання — до 4 років позбавлення волі.

Також на 42-річного водія автомобіля «ВАЗ» поліцейські склали протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Відділ комунікації поліції Вінницької області