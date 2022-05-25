$20 000 за «квиток» до Європи: на Волині затримали ще одного організатора незаконного каналу переміщення через кордон

Викрили злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції.

За даними правоохоронців, керівник місцевого осередку однієї з проросійських політичних партій, який також займається міжнародними перевезеннями пасажирів, організував схему з переміщення чоловіків призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації на військову службу. Фігурант оформлював їх водіями, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати за кордон. Вартість такої послуги становила 10 000 доларів США.

24 травня у Луцьку поліцейські затримали організатора «трансферу» під час отримання 20 000 доларів США. Вирішується питання про повідомлення йому підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України чинним законодавством передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо: в Одесі поліція затримала організатора незаконного каналу переміщення чоловіків призовного віку за кордон. За свої «послуги» брав 8500 доларів США.

Департамент стратегічних розслідувань