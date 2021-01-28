$20 000 за закриття кримінального провадження — затримано працівника ГУ ДФС у Харківській області та його спільника

Слідчі ТУ ДБР у м. Полтаві затримали працівника оперативного управління ГУ ДФС України в Харківській області та цивільну особу за одержання ними неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Оперативні працівники ДБР встановили, що працівник ДФС вимагав у місцевого підприємця 20 000 доларів США за закриття кримінального провадження, пов’язаного із привласненням коштів під час здійснення підприємницької діяльності.

27 січня 2020 року, на вимогу посадовця, потерпілий передав вказану суму неправомірної вигоди посереднику. Після чого обидва фігуранти були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та проживання правоохоронця і його спільника. Вирішується питання повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

ДБР