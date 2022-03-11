20 «призовників» намагалися на Закарпатті втекти за кордон

На Закарпатті прикордонники Мукачівського та Чопського загонів продовжують припиняти спроби незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Впродовж останньої доби було затримано 20 таких осіб, із них 9 наших співвітчизників з різних міст намагались незаконно перетнути українсько-румунську ділянку кордону поза наявними пунктами пропуску, ще четверо штурмували українсько-словацьку ділянку. На усіх порушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та передали співробітникам Нацполіції.

П’ятеро «потенційних захисників» спробували скористатися підробленими довідками про зарахування на спеціальний військовий облік. Злочинні наміри українців викрили в пункті пропуску «Косино», «Ужгород» та «Малий Березний». Про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» прикордонники також повідомили поліціянтів.

Ще двоє ухилянтів, жителів Закарпаття, спробували спокусити прикордонників хабарями. Один із них перед тим, як запропонувати неправомірну грошову винагороду, спробував перетнути кордон за недійсним документом. В діях чоловіків вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». У випадку доведення їх вини в суді, їм загрожує покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.