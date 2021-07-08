20-річний покидьок пошкодив майже 60 хрестів на кладовищі у Стрию

Поліцейські затримали зловмисника, причетного до пошкодження майже 60 хрестів на кладовищі у Стрию.

За скоєння 20-річному місцевому мешканцю загрожує покарання – обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, повідомили у поліції.

8 липня близько 5.30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Стрий про те, що на території кладовища, розташованого на вулиці Нижанківського у райцентрі, невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам’ятники.

За вказаною адресою негайно виїхала група реагування патрульної поліції Стрийського районного управління поліції. Під час обстеження території цвинтара правоохоронці помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів та пам’ятників.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // Діло