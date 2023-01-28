20-річного одесита викрили у привласненні грошей знайомих, які вони збирали на лікування дитини

За крадіжку молодикові загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

До поліції надійшло повідомлення від родини з Нерубайської сільської територіальної громади про те, що в них з дому зникли 1600 доларів США та 17000 гривень. Потерпілі зазначили, що тривалий час копили на лікування маленького сина, у якого проблеми з серцем.

В ході встановлення обставин події поліцейські з’ясували, що до злочину причетний 20-річний житель Одеси, який приїздив у гості до громадян з їхньою сестрою в якості її хлопця. Молодик помітив, як господар оселі брав гроші з дерев’яної скарбнички і, коли його ніхто не бачив, викрав більшу частину заощаджень.

Правопорушник на той момент вимкнув телефон і перестав виходити на зв’язок. Правоохоронці розшукали його за кілька днів і з’ясували, що він встиг витратити чужі гроші.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в таємному викраденні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану, що передбачено ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство», – зазначив т.в.о. начальника територіального відділення поліції Олег Шпитко.

Зазначимо, що молодик вже має одну судимість за крадіжку.

Одеське районне управління поліції № 2