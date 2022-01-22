20-річному житомирянину загрожує до 8 років позбавлення волі за низку інтернет-шахрайств

20 січня слідчі Житомирського районного управління поліції завершили розслідування ошуканств у соціальній мережі, учинених місцевим жителем. 20-річний житель обласного центру несанкціоновано втручався у чужі облікові записи та від імені їх власників просив про допомогу у зборі коштів на лікування. Шляхом обману він отримав близько 50 тисяч гривень. Нині обвинувальний акт скеровано до суду.

Минулого року до Житомирського районного управління поліції звернулися троє містян з повідомленнями про ошуканства. Вони вказували, що відгукнулися на прохання знайомих у соцмережах про збір коштів на лікування. У результаті переказали близько 50 тисяч гривень, однак згодом дізналися, що акаунти їх друзів були «зламані».

Оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області викрили у причетності до цих діянь 20-річного жителя обласного центру.

Під час досудового розслідування встановлено, що парубок, володіючи спеціальними знаннями, несанкціоновано втручався у чужі облікові записи в одній з соціальних мереж та від імені їх власників розміщав пости із закликами про допомогу у зборі коштів на лікування. При цьому він вказував власні банківські реквізити, а отримані кошти витрачав на власні потреби.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ.

Після проведення необхідних процесуальних дій обвинувальний акт у провадженні скеровано до суду.

Відповідно до чинного законодавства парубку може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції