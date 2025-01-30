20-річний п’яний кримінальник зі зброєю «бикував» у метро і завдав тілесних ушкоджень поліцейському. У США вже хапнув би лиха

Досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія відбулась на днях на одній з центральних станцій столичної підземки. Співробітники поліції метрополітену виявили чоловіка з явними ознаками сп’яніння, який конфліктував з пасажирами та грубо порушував громадський порядок.

Правоохоронці зробили зауваження пасажиру, на що той не відреагував. Натомість, зловмисник дістав пістолет, попередньо травматичної дії, та направив в бік поліцейського, погрожуючи його застосувати. Охоронці порядку разом із громадянами затримали порушника, проте той завдав сержанту поліції тілесних ушкоджень.

Затриманий — 20-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області. Слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо взяття фігуранта під варту, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва