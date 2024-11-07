20-річний житель Львівщини вкрав майже ₴100 тис. у військовослужбовця

Прокурори Самбірської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого мешканця. Йому інкримінують крадіжку, викрадення офіційного документа та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України).

Слідством встановлено, що в кінці вересня цього року обвинувачений викрав мобільний телефон з сім-картою та банківську картку у військовослужбовця, який на той час перебував у відпустці. Отримавши доступ до керування банківським рахунком, фігурант зміг вільно розпоряджатися коштами 36-річного потерпілого.

У подальшому у банкоматах з карти військовослужбовця було знято готівки на суму майже 100 тис. грн.

Наразі за клопотанням сторони обвинувачення, обвинувачений знаходиться під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Самбірського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури