20-річний житель Тернопільського району вимагав у дівчини гроші, шантажуючи інтимними фото та відео

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру і повідомила про те, що її знайомий, з яким вони раніше зустрічалися, вимагає у неї кошти за нерозповсюдження інтимних фотографій та відео.

Поліцейські встановили, що 20-річний житель села Козівка Тернопільського району у липні 2024 року через Інтернет познайомився з тернополянкою з якою зустрічався та вів активне листування через різні месенджери.

Минуло декілька місяців і зловмисник став шантажувати дівчину відеозаписами та фото інтимного характеру, погрожуючи вказані файли надіслати її рідним та розповсюдити в мережі. Аби цього не сталося, тернополянка повинна була йому заплатити. Дівчина погодилася і декількома платежами перерахувала на картку вимагача понад шість тисяч гривень. Та цього виявилося недостатньо. Шантажист став вимагати ще вісім тисяч.

Під час передачі частини грошей зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі кваліфікували його дії відповідно до частини четвертої статті 189 Кримінального кодексу України і вручили фігурантові підозру. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області