20 років за ґратами проведуть батько й син з Росії, які організували викрадення й вбивство мешканки Латвії заради нерухомості

Вирок росіянам, які жили в Латвії в статусі біженців і вирішили заволодіти житловим комплексом місцевої мешканки вартістю в чотири мільйони євро, виніс районний суд Відземського передмістя м. Риги. Після відбуття покарання їх депортують в рф.

Про статки потерпілої дізналися двоє громадян російської федерації, які жили у Латвії в статусі біженців і вирішили заволодіти її майном.

Для цього вони «запросили» трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу. Виконавці виманили жінку з будівлі, силою затягли в машину і вивезли за межі міста. Там вони катували потерпілу і вимагали переписати на них маєток, а коли вона відмовилась — вбили.

Щоб розкрити цей злочин, українські та латвійські поліцейські створили спільну міжнародну слідчо-оперативну групу. У ході її роботи латвійські поліцейські взяли під варту організаторів з росії, а оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції ідентифікували й затримали всіх українських фігурантів — включаючи «чорного» нотаріуса, який підробив документи на право власності нерухомістю вбитої.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів, щоб повідомити їм про підозру за викрадення людини (ч. 3 ст. 146 Кримінального Кодексу України), умисне вбивство за попередньою змовою (п.3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України), шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та підроблення офіційного документу нотаріусом за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України). Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Національна поліція України