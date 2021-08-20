₴20 тис. за повернення майна – затримано жителя Миколаєва, який пропонував хабар начальнику сектору поліції

19 серпня 2021 року під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області та співробітниками Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримано 45-річного жителя м. Миколаїв за фактом надання неправомірної вигоди в розмірі 20 тис грн начальнику сектору превенції відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління поліції.

Зазначені кошти громадянин пропонував поліцейському за повернення майна – пристрою для виготовлення спиртовмисної речовини та майже 1000 л спиртовмисної речовини, які було вилучено в ході складання протоколу про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Відразу після передачі грошей особу було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі (розшукові) дії.

Пресслужба Миколаївської обласної прокуратури