$20 тис. за продовження співпраці з навчальних польотів – судитимуть керівництво вишу на Кіровоградщині

Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника льотної академії та директора льотного училища одного з вищих навчальних закладів України за фактом вимагання та одержання 20 тис дол США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вони вимагали та отримали кошти від приватного підприємця за укладання угод про співпрацю у сфері професійної підготовки студентів саме з його фірмою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області, за оперативного супроводу управління СБУ в області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора