₴20 тисяч для уникнення відповідальності за вбивство – затримано слідчого поліції Житомирщини

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, затримали старшого слідчого одного з відділів поліції ГУНП в Житомирській області через одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав 20 000 гривень за сприяння в уникненні кримінальної відповідальності через вбивство громадянина, який не перебував у статусі підозрюваного в кримінальному провадженні.

17 жовтня 2020 року поліцейського було затримано в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення службовій особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід – відділ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Житомирській області.

Державне бюро розслідувань