₴20 тис. хабаря за статус придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення – на Сумщині викрито члена ВЛК

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури 18 березня 2025 року повідомлено про підозру лікарю-невропатологу однієї з лікарень Сумського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, наказом директора установи зазначеного лікаря призначено членом позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Виконуючи вказані функції, медик вимагав у жінки, яка проходить службу в добровольчому формуванні, 20 тис. грн неправомірної вигоди за встановлення діагнозу та подальшого надання їй статусу придатної до військової служби лише у підрозділах забезпечення, та звільнить її від виконання завдань у зонах активних бойових дій.

У понеділок, 17 березня 2025 року, жінка передала медику 5 тис. грн. Наступного дня безпосередньо під час одержання решти від обумовленої суми лікаря затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура