$20 тис. за «поїздку» до Румунії, $13 тис. за фіктивне працевлаштування заради бронювання – у Києві затримали організаторів незаконних схем

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 35-річному мешканцю столиці, який за $20 тис. обіцяв військовозобов’язаним допомогу у перетині кордону з Румунією. «Клієнти» мали дістатися Львова, де їх зустрічали для подальшого переправлення через кордон поза межами пунктів пропуску.

Дії організатора схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів.

Ще один підозрюваний пропонував військовозобов’язаним зняття з розшуку та подальше працевлаштування на підприємства критичної інфраструктури, з метою подальшого бронювання від мобілізації.

За таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від $13 тис. Гроші від «клієнтів» він отримував у кілька етапів. Затримали його відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $8 тис.

Затримано повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

