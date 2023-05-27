₴20 тис. за уникнення відповідальності: на Вінниччині задокументували спробу підкупу поліцейських

Нетверезий водій у Гайсинському районі пропонував працівникам поліції гроші аби вони не документували факт керування ним легковиком в стані алкогольного сп’яніння.

25 травня у селі П’ятківка працівники сектору реагування патрульної поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль ВАЗ під керуванням 36-річного чоловіка.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Проходити освідування чоловік категорично відмовився.

Аби поліцейські не складали на нього адмінматеріали, порушник запропонував їм 20 000 тисяч гривень.

Чоловіка неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної винагороди, але він продовжував наполягати на своєму.

Злочин задокументувала слідчо-оперативна група Відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління поліції.

За цим фактом розслідується провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання – до 4 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області