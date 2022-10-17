₴20 тис. за закриття кримінального провадження – у хабарництві підозрюється правоохоронець на Донеччині

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру заступнику начальника слідчого відділення поліції одного з районних управлінь поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що слідчий вимагав та одержав від військовослужбовця ЗС України 20 000 гривень за закриття кримінального провадження.

Підозрюваний затриманий правоохоронцями на одному з блокпостів.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та обшуки за місцем проживання підозрюваного.

Викриття злочинної діяльності та оперативний супровід здійснювалися Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил