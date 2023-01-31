$20 тис. за закриття провадження та повернення майна – на хабарі викрито поліцейського

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру заступнику начальника слідчого відділення одного з відділів поліції Києва за фактом одержання неправомірної вигоди ( ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обіймаючи дану посаду та будучи старшим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, підозрюваний обіцяв громадянину за неправомірну вимогу вирішити питання щодо повернення вилученого під час обшуку майна. Також він обіцяв непритягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом розкрадання коштів.

Правоохоронці затримали його під час одержання 20 тис доларів США в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора