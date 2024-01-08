200 000 гривень за статус непридатності до військової служби: на Чернігівщині затримали адвокатесу

Загалом «вартість» за таку «послугу» коливалася від 6000 до 7000 доларів. В ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували протиправну діяльність 36-річної адвокатеси, яка на системній основі «допомагала» чоловікам призовного віку отримати статус непридатного до військової служби. Заручившись підтримкою членів ВЛК одного з медичних закладів, фігурантка вимагала від військовозобов’язаних від 6000 до 7000 доларів неправомірної вигоди за оформлення необхідних документів.

Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали зловмисницю під час отримання 200 000 гривень хабаря за проходження медичного обстеження ВЛК громадянином із подальшим позитивним висновком про непридатність. Окрім того, в автомобілі фігурантки вилучили ще 8 000 доларів. В ході слідства задокументовані численні факти протиправної діяльності.

Жінку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжуються заходи для встановлення усіх осіб, причетних до протиправних дій.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області