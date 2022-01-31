200 тис. тонн ртуті та ₴40 млрд. збитків – заступнику голови КМДА та ексліквідатору ВАТ «Радикал» повідомлено про підозру

Деснянською окружною прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ «Радикал» за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, внаслідок злочинних дій одного із заступників голови КМДА, який з 2014 року є головою міжвідомчої робочої групи з розв’язання екологічних проблем ВАТ «Радикал» та особою, на яку в силу службового становища покладено обов’язки у сфері цивільного захисту та охорони навколишнього середовища, упродовж 2014-2021 років на території заводу «Радикал» не проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів з демеркуризації цієї території.

Загальний обсяг ртуті та ртутьвмісних речовин на вказаній території сягає близько 200 тис. тонн.

В результаті засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ «Радикал», на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура