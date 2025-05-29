₴200 тис. хабаря за «вирішення» земельного питання хотів голова селищної ради на Закарпатті

Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру голові однієї з селищних рад Мукачівського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар за безперешкодну передачу земельної ділянки на території громади під наметове містечко для дітей.

Під час зустрічі з очільником громадської організації, яка займалася цим проєктом, голова селищної ради повідомив, що за надання дозволу на розміщення потрібно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 200 тис. грн.

При цьому зазначив, що вирішуватиме всі подальші проблеми, які можуть виникати в ГО через користування комунальною землею.

Посадовця викрили при одержанні частини грошових коштів – 100 тис. грн. Аби приховати свою протиправну діяльність, до їх отримання він залучив посередника. Останньому також повідомили про підозру – у пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

Найближчим часом підозрюваним оберуть запобіжні заходи.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури досудове розслідування здійснює Ужгородське райуправління поліцїії. Оперативний супровід – Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури