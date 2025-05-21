$2000 хабаря за службу у тилових підрозділах – у Львові затримали адвоката та його спільницю

Обом фігурантам оголошені підозри за зловживання впливом та обрані запобіжні заходи – тримання під вартою. Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

За даними слідства, адвокат, маючи зв’язки, обіцяв працевлаштувати чоловіка мобілізаційного віку на службу до тилових підрозділів. Свою «послугу» оцінив у 2 000 доларів. Гроші клієнт мав передати його довіреній особі.

Адвоката та його спільницю поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові слідчі оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, жінці – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369-2. Нині обом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття проводилися спільно зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБ України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України