$2000 за дозвіл на розміщення кафе-пункту незламності – судитимуть директора столичного парку Партизанської слави
Подільською окружною прокуратурою міста Києва м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора парку культури та відпочинку «Партизанська Слава», що підпорядковується Департаменту культури КМДА (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, посадовець у березні 2023 року вимагав у представника приватного товариства 2 тис. доларів США за надання дозволу на розміщення на території парку кафе. Цей заклад також мав використовуватися як «пункт незламності».
У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу директору парку неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другої частини у сумі 1 тис. доларів США посадовця затримали.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Досудове розслідування здійснювалось слідчим Подільського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet