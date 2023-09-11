$2000 за оформлення довічної групи інвалідності – на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно діючого та колишнього лікарів МСЕК Київщини та їх спільника.

За даними слідства, чоловік звернувся до знайомого лікаря-експерта обласної МСЕК з метою оформлення мешканцю Київської області призовного віку II групи інвалідності довічно. Останній вплинув на голову однієї з міжрайонних МСЕК щодо позитивного вирішення питання.

За 2 тисячі доларів США громадянину оформили необхідну медичну документацію про проходження лікування та присвоєння вказаної групи.

Лікар-експерт Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи та посередник обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України), ексголова однієї з міжрайонних МСЕК Київщини – в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Досудове розслідування здійснювалось Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура