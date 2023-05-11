$2000 за перевірку без «претензій» – на Буковині судитимуть колишнього інспектора податкової служби

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного державного інспектора ГУ ДПС у Чернівецькій області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений одержав від керівника товариства з обмеженою відповідальністю 2000 доларів США за позитивний для Товариства результат податкової перевірки, який дозволить безперешкодно завершити процедуру його ліквідації. Після одержання неправомірної вигоди особу було затримано.

Досудове розслідування здійснювали слідчі 5 слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура