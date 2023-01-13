$2000 за сприяння у приватизації комунальної власності – судитимуть заступника голови РДА в Одесі

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї із районних адміністрацій Одеси за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення посадовими особами державних та місцевих органів влади (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець налагодив корупційну схему з вимагання та одержання від громадян коштів за прискорену процедуру приватизації житла комунальної форми власності.

Так, обвинувачений одержав у громадянина 2 000 дол США хабара за гарантоване позитивне рішення з приватизації квартири в центрі Одеси зі всіма необхідними погодженнями органів, задіяних у процедурі, з подальшою держреєстрацією. За ці кошти він обіцяв швидке одержання свідоцтва на приватизацію житла, техпаспорт та держреєстрацію.

У разі відмови сплатити неправомірні кошти посадовець погрожував поверненням кватири до комунальної власності.

Наразі за клопотанням прокурора обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури