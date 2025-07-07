$2000 за сприяння у призначенні на службу в тилу: на Одещині військовослужбовця затримали за зловживання впливом

Фігурант вимагав неправомірну вигоду з військовозобов’язаного чоловіка та обіцяв вплинути на «потрібних» людей. Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками 7-го Управління Департаменту контррозвідки СБУ встановили, що військовозобов’язаний чоловік, який хотів мобілізуватися до лав ЗСУ та проходити службу у вибраній ним військовій частині на Одещині, звернувся до начальника однієї зі служб забезпечення по консультацію щодо зарахування на службу. Але за вирішення питання останній почав вимагати винагороду в розмірі двох тисяч доларів.

За цю суму військовослужбовець обіцяв вплинути на посадових осіб військової частини, які приймають такі рішення, пояснюючи, що особисто знайомий та спілкується з ними. Одночасно зауважив: якщо чоловік мобілізовуватиметься сам, без його сприяння, то не матиме гарантій на проходження служби саме в тиловій частині.

Після того, як ділку були передані кошти, правоохоронці його затримали у процесуальному порядку, а гроші вилучили.

Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Санкцією ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачене покарання позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1,8 млн грн.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Відділ комунікації поліції Одещини