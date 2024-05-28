$2000 за укладання договору зі зберігання майна – повідомлено про підозру інженеру КП «ШЕУ Деснянського району»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано та повідомлено про підозру 28-річному інженеру з організації керування виробництвом КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва у вимаганні та отримання неправомірної вигоди за підписання договору зі зберігання майна (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що директор дорожньої компанії звернувся до інженера з організації керування виробництвом цього КП щодо оренди ділянки для зберігання асфальтно – бетонного заводу.

Інженер під час особистої зустрічі повідомив, що вартість офіційної оренди за договором становить майже 6 тисяч гривень. При цьому йому особисто щомісяця потрібно платити 2000 доларів США. Також підприємця попередили, що у разі відмови від цієї пропозиції договір оренди не погодять.

Під час першої передачі неправомірної вигоди зловмисника було затримано на гарячому.

Київська міська прокуратура