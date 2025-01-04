₴20000 за невідрахування з навчального закладу – повідомлено про підозру викладачу ліцею на Хмельниччині

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури повідомлено про підозру викладачу професійно-технічного навчального закладу в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, викладач вимагав від студента ліцею кошти за невідрахування останнього з навчального закладу, щоб той і в подальшому мав відстрочку від мобілізації.

Спочатку підозрюваний отримав від хлопця 5 000 грн, а через певний час став вимагати ще 15 000 грн.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України при отриманні вказаної суми.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників військової контррозвідки СБУ в області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури