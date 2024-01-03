205 нелегальних гральних вебсайтів: КРАІЛ застерігає від користування ними

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) оприлюднила перелік нелегальних гральних вебсайтів, користування якими може потягнути негативні правові й фінансові наслідки.

Оприлюднений перелік нараховує 205 нелегальних вебсайтів, повідомляє КРАІЛ.

“З метою всебічного інформування громадян про небезпеку, яку становить участь у грі на нелегальних вебсайтах, комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своєму офіційному вебсайті оприлюднила перелік вебсайтів, яким надіслано вимоги щодо обмеження доступу на (з) території України до вебсайту або його частини”, – йдеться в повідомленні.

Як попереджають в КРАІЛ, значна частина нелегальних організаторів мають російське походження, а отже програні на таких ресурсах кошти можуть використовуватися для фінансування збройної агресії ворога проти України.

Крім того, участь у грі на нелегальних вебсайтах несе загрозу неправомірного використання персональних даних гравців невідомими особами та відсутність жодних гарантій виплати виграшів.

Також нелегальні організатори не сплачують податків до державного бюджету, не дотримуються встановлених принципів відповідальної гри та не переймаються правами гравців, адже для нелегального організатора основною метою є прибуток.

Зокрема, це bet2fun1.online, vbet20.com, cosmoslot.site, jokerua.live, favbet.casino, 1xbet.ci тощо. Переліки доступні у форматі PDF та XLSX.

Крім того, комісія також опублікувала у форматах PDF та XLSX перелік юридичних осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Згідно з переліком, санкції застосовано до 287 юросіб, серед яких: ТОВ “Паріматч”, ТОВ “Ліберті”, ТОВ “Прогрес”, ТОВ “ЛВ Капітал”.

Нагадуємо:

З 2014 року в Україні діє Закон “Про санкції”. Рішення щодо застосування санкцій приймається Радою національної безпеки і оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

Так, зокрема, Президент України указом вводить у дію рішення про санкції проти фізичних і юридичних осіб, серед яких є іноземні та українські компанії, пов’язані з гральним бізнесом. // Економічна правда