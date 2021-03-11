21-річний житель Буковини налагодив збут власноруч виготовленої зброї через Інтернет

10 березня оперативники управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Синельниківського районного управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури із залученням полку поліції особливого призначення Чернівецької області провели санкціоновані судом обшуки у м. Заставна.

Під час слідчих дій за місцем фактичного мешкання юнака правоохоронці виявили та вилучили три стартові пістолети з ознаками переробки, патрони, складові частини до зброї та приладдя для її переробки.

З’ясувалося, що чоловік розповсюджував власноруч виготовлену, а також перероблену вогнепальну зброю та набої до неї через мережу Інтернет із використанням поштового перевізника. Одним із викритих правоохоронцями фактів є постачання зброї до Дніпропетровської області, ймовірна причетність молодика до інших аналогічних правопорушень встановлюється під час слідства.

Співробітники поліції встановили, що спілкування продавця із замовником відбувалося через вебресурс, який чоловік створив для своєї кримінальної діяльності.

Чоловіка одразу було затримано слідчими в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області